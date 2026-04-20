女優の藤原紀香（５４）が、ファッション誌「ＪＪ」の５０周年イベントでのランウェーショットを公開した。藤原は２０日、自身のインスタグラムを更新。「ＪＪ５０周年という記念すべきステージＲｕｎｗａｙ、開会宣言、そしてＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎＰａｒｔＭＣも務めさせていただき、華やかで思い出深いひとときとなりました」と記し、１９日に神奈川・ぴあアリーナＭＭ開催された、かつて専属モデルを務めたファッショ