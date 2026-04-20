バイエルンDF伊藤洋輝が得点に関与したリーグ優勝のかかった大一番で、バイエルン・ミュンヘンの日本代表DF伊藤洋輝が存在感を示した。伊藤の所属するバイエルンは4月19日に行われたブンデスリーガ第30節でシュツットガルトと対戦した。この試合で2試合連続の先発出場を果たした伊藤は、後半7分にエースのイングランド代表FWハリー・ケインのゴールにつながるプレーを見せ、チームの4-2の勝利に貢献した。3-1とリードして迎え