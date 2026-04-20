１９日、広西チワン族自治区柳州市融安県の広場で開催された「三月三」イベントで竜舞を披露する人たち。（融安＝新華社配信／譚克興）【新華社柳州4月20日】中国各地で19日、旧暦3月3日の伝統的な祝日「三月三」を祝う多彩な民俗行事が開催された。１９日、「広西三月三・八桂カーニバル」が開かれた広西チワン族自治区南寧市の民歌湖で遊覧ボートに乗りパフォーマンスを披露する出演者。（南寧＝新華社記者／陸波岸）１９日、