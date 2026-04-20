7年ぶりの宮島開催となるプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」が21日、開幕する。20日は前検が行われた。福島勇樹（46＝東京）が破竹の勢いで乗り込んできた。直近3節連続優勝と無双状態。しかも前節に走ったのはここ宮島。そのアドバンテージはとてつもなく大きい。「流れがいい。ツキはありますね」と絶好調の近況を振り返る。スタート練習後は最後まで居残ってペラを叩き続けた。「連対率44％という感じはしない