総務省消防庁によりますと、青森県は午後4時52分に災害対策本部を設置しました。また、宮城県は、午後5時20分に宮城県の防災ヘリを出動させ、情報収集活動を実施しています。各地の人的被害や住宅への被害は、現在、確認中としています。