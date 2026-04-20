三陸沖を震源とするマグニチュード7.4の地震により、北海道・青森・岩手で津波警報が出ています。20日午後5時55分時点で、青森県の八戸市やむつ市など5455世帯以上に警戒レベル4の避難指示が発令されています。また岩手県でも、宮古市や大船渡市など2万3485世帯に警戒レベル4の避難指示が出されています。この地震の影響で、沿岸への津波到達が観測されました。久慈港で午後5時34分 80cm。宮古で午後5時22分 40cm。八戸港で午後6時