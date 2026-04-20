女優の仲里依紗（36）が20日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の中尾明慶（37）との結婚記念日夫婦ショットを披露し、注目を集めている。「13回目の結婚記念日」とつづった仲。富士山の見える宿でのオフショットを公開し、中尾と顔を寄せ合った2ショットも披露した。フォロワーからは「2人とも可愛くて最高」「ラブ上等」「ビッグらぶ最高すぎ」「BIGLOVE」「エモすぎる」「かわいい夫婦」などの声が寄せられた。