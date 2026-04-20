「いい大学を出て、一流企業に就職しなさい」――そんな親世代の教えが、いまや的外れな助言になりつつある。 これまでは白い襟のワイシャツを着て主にオフィスで事務作業に従事する、いわゆる「ホワイトカラー」が高収入の象徴とされ、一方で青い襟の作業服に由来し、現場作業に従事する労働者を指す「ブルーカラー」は、その過酷なイメージから若者に敬遠される傾向があった。 しかし今、