気象庁は、三陸沖を震源とする最大震度5強の地震で、「階級3」の「長周期地震動」を宮城県北部や秋田県内陸南部で観測したと発表しました。【映像】地震＆津波の最新情報長周期地震動は揺れが1往復するのにかかる時間を示す「周期」が長い大きな揺れのことで、高層ビルは大きく長時間揺れ続けることがあり、大きな揺れで家具が倒れたり、大きく移動したりする危険があります。気象庁によりますと、4段階ある階級のうち、上か