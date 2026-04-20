青森県で震度5強を観測した地震で、岩手県や北海道太平洋沿岸中部に津波警報が出ていることを受け、自衛隊が情報収集を始めました。航空自衛隊は北海道の千歳基地、青森県の三沢基地、石川県の小松基地からF-15戦闘機などがそれぞれ2機ずつ、空から三陸沖方面の情報収集にあたっているということです。陸上自衛隊は、北部方面隊と東北方面隊が陸上から情報収集活動にあたっています。いずれも午後6時時点で目立った被害情報は確認