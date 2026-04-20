総務省消防庁によりますと、三陸沖を震源とする地震で、北海道と岩手県、宮城県、福島県のおよそ12万8千人あまりに避難指示が出ているということです。午後5時半現在、けが人や建物の被害については現在確認中だということですが、重要施設の被害に関する報告はないということです。