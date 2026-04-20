青森県で震度5強を記録した地震で現在、北海道から福島県にかけて津波警報、津波注意報が出ていることから、各道県の太平洋沿岸を中心に避難指示が出ています。午後6時10分現在、避難指示が出ている市町村は以下の通りです。北海道は浦河町、浦幌町、えりも町、様似町、新ひだか町、大樹町、豊頃町、新冠町、日高町、広尾町青森県はおいらせ町、大間町、風間浦村、五所川原市、階上町、八戸市、東通村、三沢市、むつ市、六ヶ所村岩