気象庁は青森県で最大震度5強を観測した地震に関し、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表する対象かどうかについて、「マグニチュードを精査している」としています。【映像】地震＆津波の最新情報これは日本海溝・千島海溝付近でマグニチュード7.0以上の地震が起きた場合にその後、発生する可能性がある大きな地震への警戒を呼びかける情報です。（ANNニュース）