米坂線に並行する「トラック街道」高規格化へ国土交通省 北陸地方整備局と東北地方整備局が2026年度、「新潟山形南部連絡道路」の事業化されていない2区間について、計画段階評価を進めるための概略ルート・構造の検討を進めるとしています。 【ここ良くなると助かる!?】これが「新潟山形南部連絡道路」です（地図／画像）新潟山形南部連絡道路は、新潟の日本海東北道と山形の東北中央道を東西につなぐ道路で、JR米坂線に並行