本格的な春を迎え、クマの活動が活発化しています。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、今年、19日までに寄せられた目撃情報は去年の同じ時期の1.5倍近くになっています。人の生活圏での目撃も多く、今年もまた、警戒が必要です。こちらは18日夕方、秋田市新屋元町で撮影された防犯カメラの映像です。現れたのは一頭のクマ。体長は約1メートル。そのまま別の住宅の方向へと向かっていきました。