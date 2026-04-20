近畿日本ツーリストは、東京海上日動火災保険の学校旅行向け保険商品「ツアーキャンセル保険 for スクール」の取扱いを開始した。修学旅行や林間学校などの学校行事に参加する生徒の保護者が、インターネットを通じて直接加入できる保険で、万が一病気やケガなどやむを得ない理由により学校行事への参加を取消しする場合に発生する取消料を100％補償する。これまでにも東京海上日動と連携し、学校単位で加入するキャンセル費用保険