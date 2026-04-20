20日午後4時53分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。 山形県内の列車の運転状況は以下の通りです。 ○山形新幹線 東京～新庄（上下線 運転見合わせ） ○奥羽本線 福島～米沢（順次運転再開上下線 一部列車に遅れ）米沢～山形（順次運転再開上下線 一部列車に遅れ）山形～新庄（順次運転再開上下線 一部列車に遅れ）新庄～院内（順次運転再開上下線 一部列車に