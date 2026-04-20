三笘薫を擁するブライトンは現地４月21日、プレミアリーグ第31節でチェルシーとホームで対戦する。この一戦を前に、ファビアン・ヒュルツェラー監督が三笘に言及した。地元メディア『Sussex World』が発言を伝えている。28歳の日本代表MFは、18日のトッテナム戦（２−２）において、ベンチスタートとなったものの、ディエゴ・ゴメスの負傷交代に伴い、20分から出場。すると、０−１で迎えた45＋３分に左足でスーパーボレーを炸