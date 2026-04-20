リバプールは現地４月19日、プレミアリーグ第33節でエバートンと敵地で対戦。29分にモハメド・サラーが先制点を挙げた後、54分に同点弾を浴びるも、90＋10分にフィルジル・ファン・ダイクが劇的な決勝点を決め、２−１で勝利した。この試合の54分に、アクシデントが発生した。１−１とされた際に、スコアラーの相手FWベトの右足裏がGKジョルジ・ママルダシュビリの左膝辺りに激突。ママルダシュビリは苦悶の表情を浮かべ、起き