連日のようにホームランを打ちまくり、米球界内で存在感を示している村上(C)Getty Images連日の一発に反響が広まっている。現地時間4月19日、ホワイトソックスの村上宗隆は敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。5回無死一塁で迎えた第3打席に、3試合連続となる特大の第8号を放った。【動画】豪快な一振りで右翼席へ！村上宗隆、確信の8号2ランをチェック怒涛の勢いは止まらない。この日は、開幕当初に「見送っ