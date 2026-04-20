青山商事は、5月6日に迎える「創業記念日」にあたり、4月24日から5月10日まで、全国の「洋服の青山」および公式オンラインストアにおいて、最新のクールビズアイテムを特別価格で提供する「創業感謝祭」を開催する。昨年の夏は、1898年の統計開始以来、「観測史上最も暑い夏」となった。今年の夏の天候見通し（気象庁（夏の天候見通し）から）についても、地球温暖化の影響によって全国的に平年を上回る厳しい暑さが予測されている