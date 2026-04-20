「マジックリン お風呂にピタッ」花王は、住居用ブランド「マジックリン」から、5月23日に、カビやピンクぬめりを約6週間生えにくくする（24時間換気、ドア閉の浴室での効果・すべてのカビやピンクぬめりを抑制するわけではない・既にある汚れは除去してから使用）「マジックリン お風呂にピタッ」を発売する。同商品は、浴室の壁に磁石で貼れる（タイルの壁など、磁石が貼れない壁もある）新しいタイプ（同社内において）の浴室用