「B.A デイ プランプ ファンデーション」ポーラは、 ポーラ最高峰ブランド「B.A」から、8月1日に「B.A デイ プランプ ファンデーション（リフィル6色、各30g、別売ケース（スパチュラ付き）」を、発売する。B.Aメークは「そのメークには、B.Aスキンケアが生きている。」をコンセプトに、スキンケアと同様の考え方で研究開発をしている。同製品は、B.Aクリーム（ポーラB.Aクリーム7）で培ってきた知見と技術（処方のこと）を応用し