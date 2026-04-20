気象庁は午後6時から会見を開き、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表の可能性について、震源は想定震源域の中であり、現在、地震の規模やメカニズムなど詳細を精査中だとしています。「後発地震注意情報」は、去年12月、青森県東方沖を震源とする最大震度6強を観測した地震の際に、初めて発表されました。