２０日午後４時５２分ごろ、青森県で震度５強、岩手、宮城両県で震度５弱を観測する地震があった。気象庁は地震の規模などを踏まえ「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表。北海道の根室沖から三陸沖にかけての想定震源域で、より大きな地震の発生可能性が平常時より高まったとして、北海道〜千葉県の７道県１８２市町村を対象に１週間程度、直ちに避難できるようにするなどの防災行動を促している。同庁によると、震源地は