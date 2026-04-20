PFUブルーキャッツが初の準決勝に臨みました。バレーボール大同生命SVリーグチャンピオンシップ。先週末は準決勝でレギュラーシーズン2位のSAGA久光と対戦しました。18日の第1戦。両チーム一歩も譲らない展開が続きます。そんな中、準々決勝同様にエースのバルデス選手がチームを引っ張り、両チーム最多の23得点を挙げます。その後も多彩な攻撃を駆使し、初戦は見事