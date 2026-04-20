星稜OBのバッテリーがプロの舞台でついに直接対決です。2019年の甲子園を共に戦い、準優勝まで導いた奥川恭伸投手と山瀬慎之助選手。それぞれの球団に入り7年目を迎えた2人は18日、1軍の舞台で初めて対決しました。おとといの巨人とヤクルトの戦い。ヤクルトの先発マウンドに上がったのは奥川恭伸。そして…「7番 キャッチャー 山瀬背番号67」バッターボックスには小学校から9年間、バッテリーを組んで