金沢市内の用水に8歳の子どもが転落する事故がありました。消防によって救出され、命に別条はないということです。現場は金沢市直江町の用水で、20日午後5時ごろ「用水に子供が転落した」と、付近の人から消防に通報がありました。消防によりますと、転落したのは8歳の女の子で、現地に到着した消防によって救出されたということです。 意識はあり、命に別条はないということです。消防によりますと、友達同士でボール