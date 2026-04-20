食事で糖質摂取を減らす人は多いが、それでも糖尿病患者は増えている。糖尿病などの研究をする石黒成治さんは「腸と血糖は車の両輪のような関係。腸の調子を整えるほど、食後の血糖値の乱高下（血糖スパイク）は穏やかになる」という――。※本稿は、石黒成治『糖質リスク自覚なき「食後高血糖」が万病を招く』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／towfiqu ahamed※写真はイメージです - 写真＝iStock.com