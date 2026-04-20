チームの誤算が、編成トップの足元まで揺らし始めた。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は、アストロズのダナ・ブラウンＧＭ（５９）が、若手育成と補強の両面で厳しい査定を受ける局面に入ったと報じている。１９日（日本時間２０日）の本拠地カージナルス戦も５―７で落とし、屈辱の同一カード３連敗。チームは８勝１５敗でア・リーグ西地区最下位に沈み、直近１０試合は２勝８