大阪府泉佐野市が、親が育てられない乳児を匿名で預かる「赤ちゃんポスト」を設置しようとしている。国内ではこれまで民間の医療機関によって運用されてきたが、なぜ自治体が決断したのか。ノンフィクションライターの三宅玲子さんが市長を取材した――。筆者撮影取材に応じた泉佐野市の千代松大耕市長 - 筆者撮影■「赤ちゃんいのちのバトン」と命名「赤ちゃんの尊い命を守りたいというのは当然の気持ちやないですか」やや強い口