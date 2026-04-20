沖縄県・辺野古沖で2026年3月16日に起きた船の転覆事故で、亡くなった同志社国際高校（京都府）2年の武石知華さん（17）の遺族が、自らの沖縄訪問時には船の運航団体から謝罪などがなかったとnoteへの投稿で明かした。同校やツアー会社は当時、遺族に会って対応したという。一方、運航団体の「ヘリ基地反対協議会」（名護市）は、遺族や同校に直接謝罪したいと後に書面で申し入れたと報じられている。高校やツアー会社は、対応して