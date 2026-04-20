今回、Ray WEB編集部は、大学生のバイト事情について読者に話を聞いて漫画にしてみました。ケイトくんとのことを相談していたはずが、ミナがまさかの発言！？このあと、一体どうなるのでしょうか...？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【まさかの結末】彼氏の許可済みで...バイト仲間とデート！？複雑すぎる【バイト内恋愛】に主人公絶句...！