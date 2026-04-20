【仮面ライダーシリーズ ハンディファン （WINDSCALE）】 6月 発売予定 価格：4,400円 リズムはプレミアムバンダイにて、「仮面ライダーシリーズ ハンディファン （WINDSCALE）」の予約受付を5月14日23時まで実施している。価格は4,400円で、6月発売予定。 本製品は「仮面ライダーダブル」に登場するファッションブランド「WINDSCALE」のロゴを