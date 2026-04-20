埼玉西武ライオンズとファッションブランド・VARZARがコラボ！7月22日（水）から、ベルーナドームで開催される5試合が「VARZAR×LIONS コラボレーションシリーズ」として実施されます。おしゃれに野球観戦を楽しめるユニフォームや限定グッズが登場。さらに、開催初日にはCUTIE STREETも来場予定！このスペシャルなコラボをお見逃しなく♡埼玉西武ライオンズとファッションブランド・VARZARがコラボ！埼玉西武ライオンズとフ