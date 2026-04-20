モデルで女優の堀田茜がコーデショットを公開した。堀田は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「暖かくなってお気に入りのカーディガンばかり着ている」とつづり、白のカーディガンにブラウンのジャケット、腰にはストライプのシャツを巻いてメガネをかけたコーデを披露した。この投稿にファンからは「サラッと着こなしちゃうところがカッコいい」「めっちゃ可愛い」「このコーデもめっちゃお似合い」「ジャケットとの