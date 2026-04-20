◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝２着までに日本ダービーの優先出走権ノーヴルサヴェージ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）は、昨年１１月の新馬戦、前走の水仙賞と先行して上がり最速タイの脚を使う強い競馬で２連勝。森一調教師も「本当に良くなるのは、秋以降かなという感じはありますけど、ここまで能力は示してくれています」と納得の表情を浮かべた。デビュー戦か