女優・奥菜恵（４６）の近影が絶賛されている。奥菜は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「ＷｅｂＬＥＯＮ【ｖｏｌ．２】、配信中」と報告すると、美背中を大胆に見せ、ファーのトップスにデニムをあわせたコーデショットを披露した。この投稿にファンからは「綺麗」「セクシーすぎる」「以前も好きだったけど、今の方がより魅力的」「ずっとずっとキレイだよ〜」「素敵過ぎます〜」「美しすぎる」などの声が寄せ