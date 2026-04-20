散歩する福鳳。（２月２５日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都4月20日】中国四川省のジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、パンダ「福鳳（フーフェン）」が敷地内を歩く様子が撮影された。