機敏な走りを存分に楽しめる3代目5ドアも2013年から2023年に提供された3代目ミニは、現行より小柄なボディで、機敏な走りを存分に楽しめた。実用性を重視する人なら、5ドアも選べた。モデルチェンジからまだ日は浅いが、最近は3000ポンド（約63万円）も出せば乗れるようになって来た。【画像】今なら60万ほどで！3代目 ミニ 3ドア／5ドアJCW GPと現行の4代目も全128枚人間工学は2代目から改善し、車内空間は拡大されつつ、