先ほど午後4時53分ごろに発生した地震で、長周期地震動の階級3が宮城県北部と秋田県内陸南部で観測されました。この「階級」は、長周期地震動による揺れの大きさを示すもので、「震度」とは異なります。階級3・4が観測されたエリアでは、地上と比較して高層ビルの高層階などで大きく揺れた可能性があります。長周期地震動は周期の長いゆっくりとした揺れで、高層ビルなどでは揺れがなかなか収まらず、数分以上揺れ続けることがあり