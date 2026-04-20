青森県で震度5強を観測する地震で、海上保安庁は津波警報が出ている海域など被害状況を確認しています。岩手や青森、北海道に津波警報が出ていますが、海上保安庁は、ヘリや巡視船などを出動させ、被害状況などの確認を急いでいます。今のところ大きな被害の状況は確認されていないということです。海上保安庁は引き続き状況を確認するとしています。