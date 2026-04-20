俳優の真木よう子が20日、自身のインスタグラムを更新。昨年12月に誕生を報告した第2子に足蹴にされる衝撃カットを公開した。【写真】これは大物になる…真木よう子が「母とはなんぞや…」と考えた、第2子に“足蹴”にされる衝撃カット真木は、自身の顔に第2子の右足が乗った衝撃的な写真を公開。「母とはなんぞやという定義から始めなくては、、、」と教育の方針を定めていた。この投稿に「元気があって宜しい」「かわいい