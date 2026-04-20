青森で震度5強を観測した地震の影響で、青森の八戸と北海道の苫小牧を結ぶ旅客フェリー「シルバーフェリー」は現在、運航を中止しています。このうち午後5時30分に八戸港を出発する予定だった便は、荷物の積み込みを中断し、安全確保のために沖合に出ています。運航再開のめどは立っていません。また、午後10時に八戸港を出発する予定の便も遅延する見込みだということです。