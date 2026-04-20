歌舞伎役者の片岡愛之助さんが4月20日、自身のブログを更新。同日午後に三陸沖で発生した地震の影響で、片岡さんが乗車中の新幹線も影響を受けたことを車内の写真と共に報告しました。【写真を見る】【 片岡愛之助 】新幹線 乗車中に地震「新幹線が品川駅で止まってしまいました」「しかも真っ暗です」画像と共に車内から報告片岡さんは「新幹線停電です」「明日東京でＣＭ撮りなので戻ってる所ですが、新幹線が品川駅で止ま