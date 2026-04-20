青森県で震度5強を観測する地震が発生し、東北新幹線は全線で運転を見合わせています。現在、駅間で止まっている列車もあり、JR東日本は詳しい状況を確認しています。JR東日本によりますと、地震の影響で、停電が白石蔵王から新青森の間で発生したため、東北新幹線は東京から新青森の全線で運転を見合わせています。午後5時15分すぎ、電気設備に影響はないことが確認され、停電は解消されたということですが、運転再開のめどはいま