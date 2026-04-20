個別株投資で特に人気が高いのが「IPO（新規公開株）投資」です。抽選での参加が基本ですが、好きな会社の「デビュー時株主」になれる“推し活”です。もし株主になれば、あなたも経営を担う関係者の一員となります。株主総会という“現場”に参加して、一番近くで企業の発展を見守ることも一つの醍醐味でしょう。本記事では、横川楓氏の著書『散財さんのお金の増やし方』より一部を抜粋・編集し、IPO投資の基本と株主という関係者