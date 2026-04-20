バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツです。この土日、アウェーでアルティーリ千葉と対戦しました。両日ともに持ち味の速攻が光ったものの、後半の守りにほころびが出て、3連敗となりました。欠場選手が相次ぎ、先週からベンチメンバー10人での戦いが続いているハピネッツ。それでも、東地区10位のアルティーリ千葉に対し、立ち上がりから競り合いました。攻守とも