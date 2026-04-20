去年（2025年）3月、岡山市南区で発生した大規模山林火災についてです。 【写真を見る】去年3月に発生した岡山市の山林火災 書類送検された岡山市の80代の男性に罰金50万円の略式命令 岡山市内で、伐採した木の枝などを焼却する際、その火を山林などに燃え移らせ焼損させた疑いで先月（3月）、書類送検された岡山市の80代の男性が、今月（4月）13日付けで岡山簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受けました。