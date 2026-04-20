黄砂が大陸からやってくる？ 気象庁の黄砂解析予測図によりますと、あす21日（火）午後から日本列島の広い範囲で飛来が予想されています。 【画像をみる】黄砂はいつ、どこに来る？黄砂シミュレーション 飛来が予測されるエリアでは、洗濯物などを屋外で干す際は注意が必要です。また目、鼻、皮膚などに関するアレルギー体質の方や、喘息など呼吸器に疾患がある方は、十分に注意してください。